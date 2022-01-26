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Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı - Son Dakika

Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı

26.01.2022 13:31
Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı

Antalya'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan iki kardeşten Oktay Yılmaz sözleri kan dondurdu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de polise kayıp başvurusunda bulundu.

Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı.

Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı

Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) ile görüştüğü belirlenerek, incelemeler bu yöne kaydırıldı.

Ekipler, Eken'in telefon sinyalinin, son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığını belirledi.

FOSEPTİKTE BULUNDU

Polis, nisan ayında evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirdi. Kadavra köpeği ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki foseptikte bulundu.

Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı

Tüm aramalara rağmen cesedin başı, boyun ile göğüs kafesine ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki kardeş hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıca sanıkların Eken'e yönelik 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da ayrı ayrı 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİLEREK ÖLDÜRMEMİŞ AMA CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Sanıklardan Oktay Yılmaz, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmalarda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim" dedi.

Maktulle 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz, "Paraya ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım ve kendisinden birkaç kez faiz karşılığında borç para aldım. Olay günü akşam sıralarında Süleyman Eken'e 2 bin TL ödeme yapacaktım. Ancak yanımda 500 TL vardı." diye konuştu.

Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı

Yılmaz "Bu durumu telefonda kendisine söyledim ve parayı tamamlayacağımı belirttim. O da telefonda bana yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben de 'Gel alacağını al' dedim. Akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında home ofis olarak kullandığım iş yerine geldi." ifadelerini kullandı.

"Parayı tamamlayacağımı söyledim" diyen Yılmaz "O da 'Ne yapacağız?' dedi. Kendisinden birkaç gün beklemesini ve kalan 1500 TL'yi ödeyeceğimi söyledim. O da bana küfretti. Ben de düzgün konuşması için uyardım." şeklinde konuştu.

Yılmaz "Bana silah çekti. Silahı görünce korktum ve silah tutan elini tuttum. Bu sırada silah patladı. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ancak mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim." dedi.

AĞAÇ TESTERESİ KULLANMIŞ

Oktay Yılmaz, kendine geldiğinde kardeşi Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını, kardeşinin cinayetten haberi olmadığını belirterek, sonrasında bara gidip alkol aldığını ifade etti.

Gece ofise döndüğünü söyleyen Yılmaz, "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testeresi ile kol ve bacaklarını ayırdım. Bunu yapmam sabahı buldu." dedi.

Sözlerini sürdüren Yılmaz "Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" ifadelerini kullandı.

Oktay Yılmaz, ikinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evin foseptiğine attığını sözlerine ekledi. Oktay Yılmaz; cesedin gövde ve baş kısmını bir konteynera attığını da belirtti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Antalya, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı - Son Dakika
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