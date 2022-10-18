CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİNİN SERBEST KALDIĞINI SANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİNİN SERBEST KALDIĞINI SANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

18.10.2022 17:04

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Aygül Yıldırım A.'ya (45), cinsel saldırı girişiminde bulunan inşaat işçisi D.A. (17), polis tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Aygül Yıldırım A.'ya (45), cinsel saldırı girişiminde bulunan inşaat işçisi D.A. (17), polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin serbest bırakıldığını sanan Aygül Yıldırım A., adliye binası önünde sinir krizi geçirdi.

Reşadiye Mahallesi'nde, 14 Ekim günü saat 20.30 sıralarında, evli ve 1 çocuk annesi Aygül Yıldırım A., evine dönerken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Arkasından yaklaşan kişi tarafından boğazı sıkılarak, yerde sürüklenen Aygül Yıldırım A., bağırıp, yardım istedi. Saldırganın elini ısırarak kendisini kurtaran Aygül Yıldırım A., uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Aygül Yıldırım A.?ya cinsel saldırı girişiminde bulunan şüphelinin Datça'da, bir konteynerde yaşayan inşaat işçisi D.A. olduğunu belirleyip, dün gözaltına aldı. D.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANIP, DESTEK VERDİLER

Adliye binası önünde toplanan kadınlar nedeniyle D.A., arka kapıdan içeri alındı. Kadınlar, slogan ve alkışlar eşliğinde Aygül Yıldırım A.'ya destek için Aygül kızımız yalnız değildir, Susma sustukça sıra sana gelecek diye slogan atıp, uzun süre adliye binası önünden ayrılmadı. Burada konuşan Deniz Kırımsoy Denge (54), Aygül arkadaşımıza destek olmaya geldik. Reşadiye Mahallesi'nde kısa süre öncesine kadar, kapılarımız açık yatabilecek kadar güvencemiz vardı. Türkiye'nin her yerinde, belki de dünya genelinde güvenliğimiz son derece azaldı. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Kadınlarımız, bundan sonra güçlü olacak. Hepimiz güçlü olmak zorundayız. Aygül yalnız değildir diye konuştu.

'BÜTÜN HAYATIMI BİTİRDİ'

Adliyeye ailesiyle gelip şikayetçi olan Aygül Yıldırım A. ise yaşadığı dehşeti anlatırken zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte, Eski Datça Mahallesi'nde yürüyüşten sonra evlerinin bulunduğu Reşadiye Mahallesi'ne döndüklerini belirten Aygül Yıldırım A., Saat 20.30 sıralarıydı. Annemi evine bıraktım. Evim Reşadiye'de. Evime giderken adam karşıma çıktı. Beni tutup, çalılıkların arasına çekmeye çalıştı. Yerde sürükledi. Boğazımı sıktı. Direndim. Vurdum, vurdum. Elini ısırdım. Bırakınca, bağırmaya başladım. Beni tuttu, yola fırlattı. Kalktım, yeniden bağırdım. Yardım istedim. Sesime kimse gelmedi. Baktım adam kaçıyor. Ne yaptığımı bilmeden onun pesinden koştum. Bir yandan da 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Her şey bana çok uzun gibi geldi. Polis, anında geldi ama adam kaçmıştı. Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum artık diye konuştu.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilen D.A., yine arka kapıdan çıkartılıp, ekip otosuna alınarak cezaevine götürüldü. Ön kapıdan çıkan ekip otosunun içinin boş olduğunu gören Aygül Yıldırım A., şüphelinin serbest bırakıldığını zannedip, sinir krizi geçirdi. Adliye duvarının üzerine tırmanan Aygül Yıldırım A., Hayatımı bitirdi. Bilmiyorsunuz. Lütfen cezasız kalmasın, beni öldürecekti diye gözyaşı döktü. Ailesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Aygül Yıldırdım A., bir otomobile bindirilerek bölgeden götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

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