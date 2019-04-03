Cinsel Saldırı Her Alanda, Faillerin Yarısı Aile Bireyleri!

FEDERAL Hükümetin Çocuk İstismarı Danışmanı Johannes Wilhelm Rörig tarafından 2016 yılında kurulan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

FEDERAL Hükümetin Çocuk İstismarı Danışmanı Johannes Wilhelm Rörig tarafından 2016 yılında kurulan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Cinsel istismar mağduru yaklaşık bin 700 çocukla görüşen komisyon, istismarın her türlüsünü mercek altına aldı ve edinilen bilgileri rapor haline getirdi. Rapora göre spor alanlarından okullara, kiliseden yuvalara her alanda çocuklar bu konuda bir önlem veya koruma olmadığı için cinsel saldırı ve istismar kurbanı olabiliyor.



EN BÜYÜK SORUN: BAŞKALARININ SESSİZLİĞİ



Faillerin yarısından fazlası aile bireyleri. Cinsel istismarla mücadelenin önündeki en önemli engel ise başkalarının sessizliği. Buna göre kimi zaman aile bireyleri, kimi zaman komşular ve kimi zaman da öğretmenler ile gençlik dairesi çalışanları gibi çocuğun yakınındakiler istismar ve saldırı karşısında sessiz kalıyor. Bu durumda da istismar son bulmuyor. Kurbanların tedavisi için klinik ve tıbbi kuruluşlar da yeterli alt yapıya ve yetkinliğe sahip değil. Raporla birlikte çocukların yeterince korunamadığının ortaya çıktığını belirten Komisyon Başkanı Sabine Andresen sadece 2018 yılında 13 bin çocuğun cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyledi.

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