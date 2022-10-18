Mağdur A.Y.A. ise gazetecilere, olay anında polis ve ambulansın hemen geldiğini söyledi. Olayın ardından şüphelinin kaçtığını anlatan A.Y.A, "Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı çıkamıyorum." dedi.

Reşadiye Mahallesi'nde 3 gün önce, A.Y.A'nın (45) bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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