Son dakika haberleri | Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

18.10.2022 15:38

Son dakika haber: Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde 3 gün önce, A.Y.A'nın (45) bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı D.A'yı (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, cinsel saldırıya uğradığı ileri sürülen kadına destek olmak isteyen yaklaşık 100 kişi Datça Adliyesi önünde toplandı.

Mağdur A.Y.A. ise gazetecilere, olay anında polis ve ambulansın hemen geldiğini söyledi. Olayın ardından şüphelinin kaçtığını anlatan A.Y.A, "Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı çıkamıyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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