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Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! - Son Dakika

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!

01.06.2021 15:03

Batman'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Musa Er'in cinsel saldırıda bulunması nedeniyle şikayette bulunup, kısa süre sonra intihar eden İpek Er davasının 3'üncü duruşması yapıldı. Nitelikli cinsel saldırı suçundan hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan, suçlamaları reddederken, linç edildiğini ileri sürdü. Orhan'ın avukatı ise yaşananlar sebebiyle İpek Er'in babasını suçlayarak, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" şeklinde konuştu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HAPİS İSTEMİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

KIZINI KORUYAMAMAKLA SUÇLANDI

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada avukatların savunmasıyla devam etti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Musa Orhan'ın avukatı İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu. Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!

Musa Orhan, Saldırı, İntihar, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! - Son Dakika


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