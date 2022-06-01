Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Bilgili için 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Bilgili için 15 yıla kadar hapis cezası istendi

01.06.2022 11:50
Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Bilgili için 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile izleyiciler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Bir önceki celse, ara kararlar gereği dosyaya giren evraka ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, Prof. Dr. Bilgili'nin, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, hürriyeti tahdit ve tehdit suçlarından ise beraatini istedi.

Sanıklar Serkan Durmaz'ın cinsel saldırı suçuna iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit ve hakaret, Hüseyin Şenyurt'un da suç delillerini karartma suçlarından beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Bilgili, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Önceki beyanlarını tekrarladığını ifade eden Bilgili, beraat istedi.

Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt da suçlamaları kabul etmediklerini, beraat istediklerini söyledi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, avukatların süre taleplerini kabul ederek davayı 22 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz ve jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında, cinsel saldırı, cinsel saldırıya iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit, hakaret ve suç delillerini karartma suçlarından dava açmıştı.

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Kaynak: AA

Serkan Durmaz, Veteriner, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Bilgili için 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Bilgili için 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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