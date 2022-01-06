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Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

06.01.2022 15:53
Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Manavgat JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından; il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında hakkında halen nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan H.I. isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

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Jandarma, Manavgat, Antalya, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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