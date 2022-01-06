Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Manavgat JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından; il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında hakkında halen nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan H.I. isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA