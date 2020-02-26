Cinsel saldırı suçundan aranan firari yakalandı - Son Dakika

Cinsel saldırı suçundan aranan firari yakalandı
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Balıkesir'de cinsel saldırı suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
Balıkesir'de cinsel saldırı suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şüpheli şahsı, Altıeylül ilçesi Karamanköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan H.Ç.'nin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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