Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Sanık, Jandarma Tarafından Yakalandı
1 saat önce
TOKAT'ta, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İsmail B., jandarma tarafından yakalandı.
TOKAT'ta, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İsmail B., jandarma tarafından yakalandı. Erbaa
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçak olarak aranan İsmail B.'nin Erbaa'da bir evde olduğunu belirleyip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İsmail B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Çamlıbel
T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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