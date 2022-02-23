Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi - Son Dakika
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Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi

23.02.2022 11:06
Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi

Bilim insanları, cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda yüksek tansiyon gelişebileceğini tespit etti.

Bilim insanları, cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda yüksek tansiyon gelişebileceğini tespit etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırdı.

Bilim insanları, bu kapsamda, 7 yıl boyunca 33 bin kadının katıldığı bir araştırmada kadınlarda görülen büyük hastalıkların sebeplerini inceledi.

Araştırmada, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacize uğrayan kadınların yüzde 21'inde hipertansiyon geliştiğini ortaya koydu.

ABD'deki kadınların yaklaşık yüzde 43'ünde uzun süreli kalp rahatsızlıklarına yol açabilen hipertansiyon görüldüğü biliniyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Sağlık Derneği Dergisi'nde yayımlandı.

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Hipertansiyon, Saldırı, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi - Son Dakika


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