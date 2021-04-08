Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş - Son Dakika

Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş

08.04.2021 16:56
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş, System.String[]

BURSA'da, yaya olarak evine giden F.D.'yi (39), ağzını kapatarak ormanlık alana götürüp cinsel saldırıda bulunmaya çalışan Mehmet Ali Ayan'ı (35) ayağından ısırarak yakalayan 'Karlos' isimli köpeğin sahipleri, yaşananları anlattı.

BURSA'da, yaya olarak evine giden F.D.'yi (39), ağzını kapatarak ormanlık alana götürüp cinsel saldırıda bulunmaya çalışan Mehmet Ali Ayan'ı (35) ayağından ısırarak yakalayan 'Karlos' isimli köpeğin sahipleri, yaşananları anlattı. Karlos olmasaydı şüphelinin yakalanmasının zor olacağını belirten Murat Solmaz, "Şüpheli, Karlos'tan kurtulmak için başına sert bir cisimle vurmuş, olaydan sonra fark ettik. Biz orada olmasaydık da Karlos aynı tepkiyi verecekti" dedi.

Olay, salı günü merkez Yıldırım ilçesi, Yiğitler Mahallesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. Evine doğru yürüyen F.D.'nin arkasından gelen Mehmet Ali Ayan ve yanındaki kimliği belirsiz kişi, aniden kadının ağzını kapatıp, sürükleyerek ormanlık alana götürdü. Şüpheliler, F.D.'ye cinsel saldırıda bulunmaya kalktı. Bu sırada F.D.'nin çığlıklarını duyan bölge esnafı, yardıma koştu. Esnafın geldiğini gören şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Esnaftan bazıları F.D.'ye yardım ederken, diğerleri ise şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden Mehmet Ali Ayan bir iş yerine girmeye çalıştı. Bu sırada buradaki esnafa ait 'Karlos' adlı köpek, şüpheliyi bacağından ısırdı. Yere düşen Mehmet Ali Ayan, esnaf tarafından yakalandı. Esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından teslim alındı.

Gözaltına alınan Mehmet Ali Ayan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ayan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Mehmet Ali Ayan ifadesinde, "Ben kimseye tecavüz etmeye çalışmadım. Yolda yürürken birden iki kişi beni kovalamaya başladı. Onlar beni kovalayınca ben de korkup kaçtım. Kimseye bir zararım dokunmadı. Onlar bana saldırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'BİZ ORADA OLMASAYDIK DA AYNI TEPKİYİ VERECEKTİ'Olaydan sonra şüphelinin yakalanmasında büyük bir rol oynayan Karlos'un sahipleri Veysi Solmaz ile Murat Solmaz hem o gün yaşananları hem de kahraman köpekleri Karlos'u anlattı. Karlos'un saldırgan bir hayvan olmadığını ama o gün içgüdüsel olarak şüphelinin peşine düştüğünü ifade eden Murat Solmaz, "Karlos yaklaşık 6 aydır bizimle. Karlos normalde insanlara saldırgan bir köpek değil. Pitbull ırkını saldırgan sanıyorlar ama bu tamamen nasıl yetiştirdiğinize bağlı. Karlos sahibine çok düşkün bir köpek, bizi dinler. Olay günü ağabeyim saldırganın peşinden koştuğu için Karlos'da saldırganı kovaladı. Yaklaşık 80 metre kadar kovaladıktan sonra şüpheliyi bacağından ısırdı. Olay bittikten sonra Karlos'un kafasında bir yara olduğunu fark ettik. Şüpheli hayvanın başına sert bir cisimle vurmuş, biz tedavisi yaptırdık. Karlos o gün çok önemli bir kahramanlık gösterdi. Karlos daha önce benzer bir olay yaşamadı hiç. Kimseye saldırmadı, öyle bir ortamı da olmadı. Bundan sonra da Karlos'un benzer bir durumda aynı tepkiyi verecektir inanıyorum. Normalde de Karlos'u çok severdim ama bu olaydan sonra hayvanıma karşı sevgim bir kat daha arttı. Bize gurur verici bir şey yaşattı. Ben ilk defa birine saldırdığını gördüm. Belki biz orada olmasaydık da aynı tepkiyi verecekti. Tamamen içgüdüsel olduğunu düşünüyorum. Karlos o gün şüpheliyi ısırarak hızını durdurdu bu sayede biz de şüpheliyi yakaladık" dedi.'KARLOS OLMASAYDI KAÇACAKTI'

Olaydan sonra mağdur F.D. ile de görüşen Veysi Solmaz da, F.D.'nin son durumu hakkında bilgi verdi. F.D.'nin psikolojik olarak iyi bir durumda olmadığını ifade ederek bu süreçten sonra da F.D. ve ailesiyle görüşmeye devam edeceklerini söyleyen Solmaz, şüphelinin Karlos sayesinde yakalandığını kaydetti. Solmaz, "F.D. ile olaydan sonra görüştüm. Allah sabır versin, psikolojik olarak hiç iyi değildi. Çok ağlıyordu çok zedelenmiş. Ailesi de kendisine sürekli destek oluyordu. Biz bu olaydan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Aramızda bir bağ oluştu. Karlos eğer o adamı yavaşlatmasaydı belki kaçabilecekti. Onun aşağıya atlaması benim arkasından atlamam bir işe yaramayabilirdi. Karlos onu yavaşlattı ve ben de bu sayede yakaladım" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş
Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş

Murat Solmaz, Ali Ayan, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel saldırı zanlısı, 'Karlos'tan kurtulmak için başına sert cisimle vurmuş - Son Dakika


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