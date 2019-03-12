Son Dakika Haberleri: Cinsel Saldırıda Bulunan Afgan Uyruklu 1 Kişi Tutuklandı

Cinsel Saldırıda Bulunan Afgan Uyruklu 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Cinsel Saldırıda Bulunan Afgan Uyruklu 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinde ikametinde bir kadına cinsel saldırıda bulunan Afgan uyruklu N.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'cinsel saldırı' suçundan adliyeye sevk edilen N.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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