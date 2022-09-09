Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçağı da incelemek üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Z.S.'nin emniyetteki işlemlerinin, M.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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