Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı

09.09.2022 21:58

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendisine cinsel saldırıda bulunan kaynı M.S.'yi (16) göğsünden bıçaklayan Z.S. (22), gözaltına alındı. M.S. ise hasyaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Z.S, evde bulunduğu sırada kaynı olan M.S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Z.S., mutfaktan aldığı bıçakla M.S.'yi göğsünden bıçakladı.

YARALI ŞAHIŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadının çığlık sesleri üzerine mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göğsünden yaralanan M.S.'yi özel hastaneye kaldırdı. Z.S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

OLAYDA KULLANILAN BIÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçağı da incelemek üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Z.S.'nin emniyetteki işlemlerinin, M.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı VETERİNERDEN HIRSIZLIK KAMERADA VETERİNERDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Kaynak: DHA

Bağlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:55 İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 23:02:34. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement