Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı: Öptüğüm görüntülerdeki kadın başka bir kadın - Son Dakika

Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı: Öptüğüm görüntülerdeki kadın başka bir kadın

Kendisinden iş isteyen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir kadınla öpüştüğü görüntülerdeki erkeğin kendisi olduğunu ancak karşısındaki kişinin cinsel saldırı şikayetiyle başvuran kadın olmadığını söyledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen S.T isimli kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Atabay, savcılıkta bu konuda ifade verdi. Belediye başkanına ifadede sosyal medyada da dolaşan öpüşme görüntüleri soruldu. Atabay ise "Öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi S.T. değil. Kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık" dedi.

Hürriyet'in özel haberine göre; belediyeye iş için başvuran S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay (61) ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G. (38), haklarındaki şikâyet nedeni ile savcıya ifade verdi. Savcı, 4 şüpheliye de benzer sorular yöneltti. Edinilen bilgilere göre, 4 şüpheliden önce S.T.'nin müşteki olarak ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren üç cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

"ÇETENİN KURDUĞU TUZAK"

Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması alınan Atabay, "Bu olay benim görevden alınmam için, 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesinin bir iftirasıdır" sözleri ile ifadesine başladı. Atabay ifadesinin devamında "Bu çetenin kurduğu tuzak bu. 6 yıldır mücadele ediyoruz. Evim kurşunlandı, üniversitede okuyan kızım kaçırılmaya çalışıldı. İki başkan yardımcımız darp edildi. Yıkım kararı aldığımız gayrimenkul projesinin sahipleri benden kurtulmak istiyor" dedi.

"KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE GİRDİ SEÇİLEMEDİ"

Atabay, savcının "Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yönelik ise, anılan kişinin isim ve soy ismini belirterek "S.T.'nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti" yanıtını verdi.

ÖPÜŞME VİDEOLARINA CEVAP VERDİ: ÖPÜŞEN KİŞİ BENİM AMA KARŞIMDAKİ KİŞİ O DEĞİL

Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin "1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık" dedi. Atabay, ikinci videoda, yüzleri görünmeyen iki kişiden, erkek olanın kendisi olmadığını belirtti. Atabay, biri kadın iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği üçüncü videodaki kişilerin de kendisi ile ilgisi olmadığını kaydetti.

"SÖZ KONUSU KADINI HİÇ GÖRMEDİM"

S.T.'ye yönelik 2 ay boyunca cinsel saldırının yaşandığı iddia edilen çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde, "Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi" dedi. "Kadının yüzünü bile görsem tanımam" diyen Ç., sahibi olduğu çiftlik evine aileleri ile gittiklerini söyleyerek "Söz konusu çiftlik evinde ne S.T.'ye cinsel saldırı oldu. Ne de aramızda grup seks yapıldı. Söz konusu kadınla hayatım boyunca bir araya gelmedim" dedi.

UYUŞTURUCU TEKLİFİ İDDİASI

Kendisine iftira attığı için S.T.'den şikâyetçi olduğunu belirten Öner Ç. ise "Böyle bir kadının varlığını dahi bilmiyorum" diye konuştu. Suçlanan bir diğer isim Öznur G. (38) ise, olayın yaşandığı iddia edilen dönemde doğum izninde olduğunu, bebeğini emzirdiğini belirterek asla uyuşturucu kullanmadığını, S.T.'ye de uyuşturucu içmeyi teklif etmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

KULE KAVGASI

Didim Belediye Başkanı Atabay'ın avukatı Av. Hüseyin Uğur Poyraz ise "Burada, yasal hakları 4 kat olmasın rağmen 11 katlık iki kule yapan bir firma var. Ruhsatsız ve yıkım kararı olan bu projedeki rant 50 milyon Euro. 6 yıldır süren bir kavga bu. Belediyenin, yıkım için harekete geçtiği ve bir firma ile anlaştığı süreçte bu iddialar gündeme getirildi. Tesadüfe bakın ki belediye ile ağır bir husumeti olan firmanın avukatı, aynı zamanda S.T.'nin de avukatı. S.T. hakkında 'örgütlü suç kapsamında iftira şantaj ve hakaretten' dava açılmasını talep ettik" diye konuştu.

Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı: Öptüğüm görüntülerdeki kadın başka bir kadın

Ahmet Deniz Atabay, Saldırı, Kadın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 07:40

Son Dakika Güncel Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı: Öptüğüm görüntülerdeki kadın başka bir kadın - Son Dakika

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