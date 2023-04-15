Çorum'da kabus anları! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da kabus anları! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya kalktı

15.04.2023 17:32
Çorum'da kabus anları! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya kalktı

Çorum'da gece saatlerinde 72 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına saldırdı. Önce cinsel istismarda bulunmaya çalışan saldırgan, daha sonra yaşlı kadını darp etti. Çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla saldırgandan kurtulan kadın, olayı polise bildirdi. Şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çöplü Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, yalnız yaşayan N.A. (72) adlı kadının gece saatlerinde evinin elektriği kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Yaşlı kadın karanlıkta ayağa kalktığı sırada eve giren bir şahsın kendisine doğru geldiğini gördü.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Şahıs, N.A'ya önce cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı daha sonra darp etmeye başladı. Yaşlı kadın ile bir süre boğuşan şahıs, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YAŞLI KADIN TEDAVİYE ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Çorum'da kabus dolu dakikalar! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı Çorum'da kabus dolu dakikalar! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kabus anları! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya kalktı - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi
17:27 Birbirlerine girmişlerdi! Başkandan olaylı kavga hakkında açıklama
17:26 Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti
17:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Yapacağı tek iş, mavi boncuk dağıttığı herkese bakanlık vermek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yapacağı tek iş, mavi boncuk dağıttığı herkese bakanlık vermek
17:11 Herkes bu maçın sonucunu merak ediyordu! Aston Villa, Newcastle'ı dağıttı
16:55 Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine ateş püskürdü: Yuh size yuh, boykot
16:15 Bakan Nebati: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz
16:48 Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine tepki: Yuh size yuh, boykot
16:38 Voleybolcu Ituma'nın İstanbul'da ölmede önce takım arkadaşlarına veda mesajı attığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2023 17:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da kabus anları! Gece girdiği evde yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmaya kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement