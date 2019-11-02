Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel saldırı suçundan aranan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel saldırı suçundan aranan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından nitelikli cinsel saldırı suçundan aranması bulunan S.Ç., isimli kişi yakalandı. Yakalanan kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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