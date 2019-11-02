Son Dakika Haberleri: Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı

Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel saldırı suçundan aranan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel saldırı suçundan aranan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından nitelikli cinsel saldırı suçundan aranması bulunan S.Ç., isimli kişi yakalandı. Yakalanan kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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