CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANAN AVUKAT İÇİN SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

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