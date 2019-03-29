Cinsel Şiddet Sustukça Artar

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara çözüm üreten kişilerin öykülerini anlattığı Fark Yaratanlar programında onuncu sezonun on ikinci Fark Yaratan'ı cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği oldu. 2014 yılında cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak için bir grup aktivist tarafından kurulan dernek; kadınlara, LGBTİQA+ bireylere, çocuklara, hayvanlara yönelik cinsel şiddetin olduğu alanlarda çalışmalar yapıyor.

Şiddetin her türlüsüne çözüm üretebilmenin ilk adımının farkındalık olduğuna değinen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Cinsel şiddet, hakkında konuşulmaktan çekinilen ancak maruz kalan üzerinde çok ciddi hasarlar bırakan bir sorun. Bu sorunla mücadele edebilmek için cinsel şiddetin ne olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, şiddete maruz kalındığında yapılması gerekenleri konuşmak gerekiyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin yürüttüğü çalışmaların bu anlamda oldukça dikkat çekici olduğunu, bireylere mücadele yollarını göstererek ilham verdiğini düşünüyoruz. Sabancı Vakfı olarak onların sesinin daha duyulur olmasına destek vermekten mutluyuz" dedi.