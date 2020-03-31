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"Cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında"
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
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