Son Dakika › Dünya › Cinsel suçlardan 23 yıl hapse çarptırılan Harvey Weinstein'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Dünya
Cinsel suçlardan 23 yıl hapse çarptırılan Harvey Weinstein'in Covid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
pozitif çıktı
Cinsel taciz suçlamalarından tutuklanan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Yerel basında çıkan haberlere göre New York Ceza İnfaz Kurumu, Weinstein'ın kaldığı hapishanede koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Covid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:15
Son Dakika Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı