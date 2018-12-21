Son Dakika Haberleri: Cinsel Taciz İddiasıyla Çıkan Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Cinsel Taciz İddiasıyla Çıkan Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

6 saat önce

Cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı BALIKESİR - Balıkesir'de alkol alan Afgan uyruklu şahıslar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı BALIKESİR - Balıkesir'de alkol alan Afgan uyruklu şahıslar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmod H., Mahmood M., Aman M., Moharrem R. ve G. Almitu'nun evine gelen Asıf H., Saeıd A.V. ve R.Q. isimli şahıslar alkol aldı. Alkolün etkisiyle şahıslar 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Bu anların sosyal medyada paylaşacağı iddia edilirken, tacizi engellemek isteyen Asıf H., Mahmod H. ve Saeıd A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan şahıslardan Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken Saeıd A.V. ise hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir operasyonla cinayeti işleyen Asıf H.'yi saklandığı evde yakaladı.
Adliyeye çıkarılan Asıf H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa
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