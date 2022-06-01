Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan öğretim üyesine 15 yıl hapis cezası talebi

Ankara'da veteriner Çağla B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Veteriner Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklardan Hasan B., Hüseyin Ş., Serkan D., mağdur Çağla B., annesi ve taraf avukatları katıldı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan B., kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.'ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti. Hasan B.'nin yardımcısı Serkan D. hakkında ise aynı olayda 'yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında mütalaa açıklandı. Savcının açıkladığı mütalaada sanıklardan Hasan B. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer iki sanığın da beraatları talep edildi. - ANKARA