Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili davasında yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili davasında yeni gelişme

29.04.2022 14:10
Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili davasında yeni gelişme

Ankara'da cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili'nin yargılanmasında yeni gelişme yaşandı.

Ankara'da cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili'nin yargılanmasında yeni gelişme yaşandı. Dosyaya giren raporda Bilgili'nin DNA'sının Çağla B.'nin iç çamaşırında yer aldığına ve bunun kıyafetlerin birbirine dokunmasıyla oluşamayacağı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Bilgili, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.'ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti. Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz hakkında ise aynı olayda 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporda, elde edilen bulguların cinsel saldırıyı destekler nitelikte olduğu ifade edilirken Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alınan raporda ise bu bulgulara değinilmedi. Mağdur avukatı da Şubat 2020'de yapılan duruşmada, raporlar arasındaki çelişkinin nedeninin, delillerin karartılmasından kaynaklandığını iddia ederek, dosyanın tamamı ile daha önce incelenmediğini ifade etti.

"DNA profilleri, kıyafetlerin birbirine temasıyla tespit edilemez"

İstanbul (ATK) delillerin incelenmesinin ardından hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporun büyük bir bölümünde daha önce tespit edilen bulgulara ver verilirken, ilk kez mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili'ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Rapor sonrası görülen duruşmada mağdur ve sanık vekillerinin talebi üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor talep etti. Mahkeme, sanığa ait DNA profilinin, mağdurun iç çamaşırına, sanık vekillerinin iddia ettiği gibi aynı ortamda bulunmaları, aynı lavaboyu kullanmaları gibi gündelik faaliyetlerle bulaşıp bulaşmayacağı, yoksa cinsel saldırı sonrası mı bulaştığı yönündeki çelişkinin açığa kavuşturulmasını talep etti. Dosyaya eklenen raporda, mağdurun iç çamaşırında sanığa ait DNA profilinin bulunmasıyla ilgili, "İç çamaşırı üzerinde tespit edilen Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerinin, Çağla B. ve sanık Hasan Bilgili'nin formaların birbirine dokunması, formaların aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde elde edilmesinin mümkün olmadığı" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Fail Hasan Bilgili'nin veteriner kadına cinsel saldırı davasında rapor: DNA basit temas ile bulaşmaz Fail Hasan Bilgili'nin veteriner kadına cinsel saldırı davasında rapor: DNA basit temas ile bulaşmaz Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Veteriner, Ankara, Taciz, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili davasında yeni gelişme - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
13:05 Aziz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Payidar'ın karşısına çıkan gizemli adam kim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan veteriner Hasan Bilgili davasında yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement