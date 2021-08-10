Üye Girişi
Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti - Son Dakika

Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti

10.08.2021 19:18
Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti, System.String[]

Amerika'da cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo, görevinden istifa etti. Önceki gün de Cuomo'nun baş yardımcısı ve "kara kutusu" olarak adlandırılan Melissa DeRosa görevini bırakmıştı.

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle zor günler yaşayan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki azil talebinin ardından, bugün kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Cuomo'nun tacizde bulunduğu iddia edilen kadına karşı harekete geçtiği iddia edilen Baş Vali Yardımcısı Melissa DeRosa da önceki gün görevinden istifa etmişti.

ESKİ DANIŞMANINDAN TACİZ İDDİASI

Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti. New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

BİRDEN FAZLA KADINA TACİZ İDDİASI

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Başsavcı James'in 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmuştu Bunun üzerine kameraların karşısına çıkan Vali Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

BIDEN DA İSTİFASINDAN YANAYDI

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu. New York eyaleti, 5 Ağustos'ta Vali Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre verirken, aynı gün eski asistanı, Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla resmi suç duyurusunda bulunmuştu.

YASALARI İHLAL ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, Vali'nin ofisinde çalışan ve şikayette bulunan kendi personeli de dahil yaklaşık 200 kişiyle konuşulmuş, on binlerce belge, mesaj ve fotoğraf incelenmişti. Soruşturmanın sonuçlarını açıklayan New York Savcısı Letitia James, Cuomo'nun federal yasalar ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini söylemişti. Savcı James, Cuomo'nun "karşılıklı rıza olmaksızın dokunduğu ve hakaretler içeren yorumlarda bulunduğunu" kaydetmişti. Savcı, bazı kadınların Cuomo'nun kendilerine sarkıntılık ettiğini, öptüğünü veya kucağına oturttuğunu anlattığını aktardı. Taciz iddialarının yanı sıra Cuomo, "düşmanca ve toksik bir çalışma ortamı" yaratmakla suçlanıyordu.

Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti

New York, Amerika, İstifa, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi 19:06 Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi 18:41 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı 18:13 Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın 17:28 Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti 17:00 Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş 16:43 Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek 16:19 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların 14:57 Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların "Yeni inekler geldi mi" şifresi çözüldü

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi         
19:27
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
18:52
Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı         
18:28
Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi         
18:07
Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü         
17:11
Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu         
16:49
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar         
16:40
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 19:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement