Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle zor günler yaşayan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki azil talebinin ardından, bugün kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Cuomo'nun tacizde bulunduğu iddia edilen kadına karşı harekete geçtiği iddia edilen Baş Vali Yardımcısı Melissa DeRosa da önceki gün görevinden istifa etmişti.

ESKİ DANIŞMANINDAN TACİZ İDDİASI

Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti. New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

BİRDEN FAZLA KADINA TACİZ İDDİASI

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Başsavcı James'in 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmuştu Bunun üzerine kameraların karşısına çıkan Vali Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

BIDEN DA İSTİFASINDAN YANAYDI

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu. New York eyaleti, 5 Ağustos'ta Vali Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre verirken, aynı gün eski asistanı, Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla resmi suç duyurusunda bulunmuştu.

YASALARI İHLAL ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, Vali'nin ofisinde çalışan ve şikayette bulunan kendi personeli de dahil yaklaşık 200 kişiyle konuşulmuş, on binlerce belge, mesaj ve fotoğraf incelenmişti. Soruşturmanın sonuçlarını açıklayan New York Savcısı Letitia James, Cuomo'nun federal yasalar ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini söylemişti. Savcı James, Cuomo'nun "karşılıklı rıza olmaksızın dokunduğu ve hakaretler içeren yorumlarda bulunduğunu" kaydetmişti. Savcı, bazı kadınların Cuomo'nun kendilerine sarkıntılık ettiğini, öptüğünü veya kucağına oturttuğunu anlattığını aktardı. Taciz iddialarının yanı sıra Cuomo, "düşmanca ve toksik bir çalışma ortamı" yaratmakla suçlanıyordu.