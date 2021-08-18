Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.O. (45), çıkarıldığı mahkece tutuklandı.
İlçede dün T.M. isimli kadın, polise gidip M.O. isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkaraldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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