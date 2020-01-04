Cinsel taciz ve gasp iddiası - Son Dakika

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının cep telefonunu ve parasını zorla gasp ettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 15 gün önce Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaadedip buluşma yerine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunup parasını ve cep telefonunu gasp eden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, verilen eşgal doğrultusunda olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Polis, söz konusu şüpheliyi kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.