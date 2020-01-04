Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Olay, 10 Aralık 2019 tarihinde Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanışarak kendisine para vereceği vaadiyle çağırdığı kadına cinsel tacizde bulunup, parasını ve cep telefonunu gasp eden şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Ramazan D., bugün polisin düzenlediği operasyonla kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan D.'nin aynı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda! Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı

Son Dakika Haberleri
23:10 Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Son Dakika
23:10 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor(2) - GEMİ KURTARILDI - Son Dakika
23:09 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (3) - Son Dakika
23:08 İki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
23:08 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (2) - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 23:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]