Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:43 Kaynak: DHA
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