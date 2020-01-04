Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:43 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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