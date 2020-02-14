Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cinsel taciz suçundan aranan ve iki yıldır firari durumunda olan A.K. isimli şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma sonucu Yeniköy'de yakalandı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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