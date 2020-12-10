Cinsel tacizle suçlanan CHP Bitlis İl Başkanı Uyanık'ın yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı dava ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Uyanık, 2018'de H.D.C isimli kadına birçok kez kendisiyle yakınlaşması teklifinde bulundu. H.D.C.'yi sık sık telefonla arayan Uyanık, cinsel taciz içerikli söylemlerde bulundu. Uyanık, ayrıca elinde H.D.C.'ye ait görüntü ve fotoğraflar olduğunu söyleyerek, söz konusu fotoğrafları H.D.C.'nin ailesine göndereceğini belirtip şantajda bulundu. Başsavcılık, Uyanık hakkında "cinsel taciz ve "şantaj" suçlarından dava açtı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü celsesine sanık Uyanık katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler ise mahkeme hakiminin talimatıyla salona alınmak istenmedi. Dosyada gizlilik kararının bulunmadığını belirten basın mensupları, duruşmaya girme taleplerini mübaşir aracılığıyla tekrardan hakime iletti. Mahkeme hakiminin tepkisiyle karşılaşan gazeteciler, dosyada gizlilik kararının bulunmadığını tekrarlayarak davayı takip etmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine hakim gazetecileri duruşma salonuna aldı ancak bu esnada duruşma sona erdi. Mahkeme, Uyanık hakkındaki davanın ertelenmesine karar verdi.

(Abdullah Sarica/İHA)