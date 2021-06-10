Cinsel tacizle suçlanan İspanyol tenor Placido Domingo, 1,5 yıl sonra ülkesinde konser verdi - Son Dakika

Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır İspanya'da konser veremeyen İspanyol tenor Placido Domingo, başkent Madrid'de sahne aldı.

ABD'de 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında 27 kadına cinsel taciz suçlamalarından sonra ilk kez Madrid'deki Ulusal Oditoryum'da dün bir konser veren Domingo, İspanyol seyirciler tarafından uzun süre alkışlanıp, "Bravo", "Büyüksün" tezahüratları altında 5 kez bis yaptı.

Domingo'yu izlemeye gelenler arasında olan Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı ve sağ görüşlü Halk Partisinin yöneticilerinden İsabel Diaz Ayuso, basına yaptığı açıklamada, "Benim için Placido'nun burada aramızda olması bir onur. Dünyanın en iyi tenorlerinden ve İspanya'nın en büyük kültür büyükelçilerinden biri oldu." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'dan olan Eşitlikler Bakanı İrene Montero ise Placido Domingo'ya gösterilen bu sevgiyi eleştirdi.

Montero, Twitter hesabından, "Birkaç kadına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden bir adam için bu kadar yoğun bir alkışa neden gerek var? Bu alkışı yapanların, ülkemizde her gün şiddete uğrayan kadınlara ne mesaj vermek istediklerini düşünmeleri gerek." diye yazdı.

27 kadın cinsel taciz suçlamasında bulunmuştu

İlk olarak Ekim 2019'da ortaya atılan ardından ABD'de opera sanatçılarının bağlı olduğu bir sendika (AGMA) tarafından 2020 başında yürütülen soruşturmada, geçmişte Washington ve Los Angeles ulusal operalarının direktörlüğünü yapan Domingo'ya yönelik 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklanmıştı.

İspanyol tenor, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili "tüm sorumluluğu" kabul ederek, "neden olduğu acıdan" dolayı suçlamaları yapan kadınlardan özür dilemişti.

Domingo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından 2003'ten beri genel direktörlüğünü yaptığı Los Angeles Operasından istifa etmiş ve programlanan konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Domingo'nun 2020'de İspanya'da yapması öngörülen konserleri de henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığının kararıyla iptal edilmişti.

Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alarak, 4 binden fazla kez sahneye çıktı.