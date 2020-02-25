Cinsel tacizle suçlanan tenor Domingo "neden olduğu acıdan dolayı" özür diledi - Son Dakika
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Cinsel tacizle suçlanan tenor Domingo "neden olduğu acıdan dolayı" özür diledi

6 saat önce

İspanyol tenor Placido Domingo, kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

Cinsel tacizle suçlanan tenor Domingo

İspanyol tenor Placido Domingo, kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

Domingo, yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili "tüm sorumluluğu" kabul ettiğini belirterek, "neden olduğu acıdan dolayı suçlamaları yapan kadınlardan özür dilediğini" bildirdi.

Kendisine yönelik suçlamaları son birkaç aydır derinlemesine inceleyip düşünme fırsatı bulduğunu aktaran Domingo, "Bu kadınların, kariyerlerini etkileyebilecek endişesiyle kendilerini samimi bir şekilde ifade etmekten korktuklarını şimdi anlıyorum. Benim böyle bir niyetim olmasa da, hiç kimse böyle hissetmemeli." açıklamasında bulundu.

ABD'de opera sanatçılarının bağlı olduğu sendika (AGMA) tarafından yürütülen soruşturmada, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan İspanyol tenor Domingo'ya yönelik 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu kaydedildi.

1990'lı yıllar ile 2000'in başlarını kapsayan döneme ilişkin Domingo'ya yönelik suçlamaların çeşitli yollarla tacizleri içerdiği ifade edildi.

ABD'deki avukatların, İspanyol tenora karşı yasal bir süreç başlatabilecekleri belirtiliyor.

Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alarak 4 binden fazla kez sahneye çıktı.

İspanyol tenor, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından 2003 yılından beri genel direktörlüğünü yaptığı Los Angeles Operasından istifa etmiş ve çok sayıdaki konserini de iptal etmek zorunda kalmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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