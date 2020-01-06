Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW - Son Dakika

Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW

6 saat önce

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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