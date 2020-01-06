Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW - Son Dakika

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Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması sona erdi - NEW
6 saat önce
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:22 Kaynak: AA
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
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