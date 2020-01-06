Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - detaylar - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - detaylar - NEW - Son Dakika

Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - detaylar - NEW

6 saat önce

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - detaylar - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:11 Kaynak: AA
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