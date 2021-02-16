Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı - Son Dakika

Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı

16.02.2021 09:17
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı, System.String[]

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Barbaros Yoloğlu, 14 Şubat'ta yaptığı paylaşımda cinsel yönelimler hakkında yazdıklarından dolayı gündem oldu. Konu hakkında açıklama yapan Yoloğlu, kız arkadaşı olduğunu da duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı ile yarışan Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Herkes cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu yanlış anlaşıldığını söyledi.

YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Instagram hesabından cinsel tercihiyle ilgili yeni bir paylaşım yapan Yoluoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bütün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne, bir renge sığdırmak gibi...

Öncelikle içinde iyilik olan, sevgi barındıran tüm inanç, görüş ve duruşlara saygıyla bakıyor, destekliyorum. Siz evrende tek bir renk mi görüyorsunuz, hayatınız hep tozpembe mi mesela. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı yüzünüze bir tebessüm iliştirmiyor mu? Hayatın da sevginin de yemeğin de acısı tatlısı tuzlusu var tıpkı renkler gibi."

"KIZ ARKADAŞIM BENİM GÖKKUŞAĞIM"

Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan... Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin. En yakın zamanda rengarenk bir yemek yapacağım size, hayatın farklılıkların birlikte ne kadar uyum içinde olduğunu gösteren. Ne kadar güzel olduğunu konuşuruz çünkü yemeğe bile lezzetini veren sevgidir."

Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı

SEVGİLİSİNE DESTEK OLDU

Barbaros Yoloğlu'nun açıklamasının ardından kız arkadaşı Şule İdil Aydın da benzer bir yaparak sevgilisinin açıklamasını paylaştı. Yoloğlu ise sevgilisinin paylaşımına kalp koyarak desteğini belli etti.

Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı

"BENİM AŞKIM RENGARENK" DEMİŞTİ

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında şunları yazdı: "Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk" demişti.

İşte Barbaros'un bir süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın'ın bazı pozları...

Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı

Serhat Doğramacı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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