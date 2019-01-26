Cinsel Ürün Kaçakçısı Yakalandı
32 dakika önce
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yurt dışından kaçak cinsel ürün temin eden bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yurt dışından kaçak cinsel ürün temin eden bir kişi yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde cinsel içerikli ürenleri piyasaya süreceği bilgisi alınan A.K. isimli şahsın işyerine yapılan operasyon neticesinde 69 adet kaçak yollardan yurda sokulmuş cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:35 Kaynak: İHA
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