"Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Cinsel yolla doping bulaştı' diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı - Son Dakika Spor

"Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı

10 dakika önce

Kanadalı kano sporcusu Laurence Lapointe, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Doping yapmadığını ve yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını kanıtlayan sporcunun cezası, mahkeme tarafından kaldırıldı.

Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe'de yasak olan 'steroid ligandrol' maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bu maddeyi kullanmadığını iddia eden 27 yaşındaki sporcu hukuk savaşı başlattı.

DOPİNG YAPMADIĞINI RAPORLARLA KANITLADI

Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu. 17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu. Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti. Mahkemede aklanan kanocunun cezası kaldırıldı.

(Skorer)

Laurence, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 
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