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"Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı
10 dakika önce
Kanadalı kano sporcusu Laurence Lapointe, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Doping yapmadığını ve yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını kanıtlayan sporcunun cezası, mahkeme tarafından kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15
Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe'de yasak olan 'steroid ligandrol' maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bu maddeyi kullanmadığını iddia eden 27 yaşındaki sporcu hukuk savaşı başlattı.
DOPİNG YAPMADIĞINI RAPORLARLA KANITLADI
Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu. 17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu. Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti. Mahkemede aklanan kanocunun cezası kaldırıldı.
(Skorer)
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