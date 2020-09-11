Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü

"Hite Raporu: Kadın Cinselliği Hakkında Ulusal bir Araştırma" başlıklı çalışması 1976 yılında yayınlandığından bu yana 50 milyonu aşkın satan feminist akademisyen-yazar Dr Shere Hite, 77 yaşında, Londra'da hayatını kaybetti.

ABD'de 3 bin 500 kadınla yapılan kapsamlı görüşmelere dayanan Hite Raporu, bir çok kadının erkek cinsel organının penetrasyonuyla orgazm olmadığını ortaya koyarak, egemen erkek varsayımlarına meydan okuması bakımından bir dönüm noktası sayılıyor.

O dönem ABD'de çok satan erkek dergisi Playboy tarafından "erkek düşmanı" diye tanımlanıp, kelime oyunuyla Hite değil "Hate (Nefret) Raporu" diye anılan çalışma, kadınları, cinsel hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almaya ve neden zevk aldıklarını ya da almadıklarını özgürce keşfetmeye çağırıyordu.

Shere Hite 2011 yılında Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "O dönem cinsellik konusunu inceleyen tek feminist araştırmacı bendim. Cinsel faaliyet kavramını, kadın orgazmını ve mastürbasyonunu da kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştım" demişti.

Hite'ın eşi Paul Sullivan, eşinin Çarşamba günü Londra'nın Tottenham semtindeki evlerinde yaşama veda ettiğini doğruladı.

Shere Hite, 1988 yılında Kadın Hareketi İttifakı yemeğinde talkshow sunucusu ve seks terapisti Ruth Westheimer ile.

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

Hite ABD'nin muhafazakar eyaletlerinden Missouri'de henüz çocuk yaşta (16) bir annenin kızı olarak doğdu ve büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü.

1970'li yılların başlarında Columbia Üniversitesi'nde lisans üstü araştırmasını yaptığı sırada Olivetti daktilosunun reklamı için çıplak poz vermişti.

Playboy dergisi bu reklamı "Daktilo o kadar akıllı ki, onun akıllı olması gerekmiyor" altyazısı ile yayınladı. Hite, reklama karşı yapılan protesto gösterilerini destekledi.

En çok tanındığı çalışması olan Hite Raporu'nu yayınladıktan sonra ABD'de çoğu da aşırı kişiselleşen saldırı ve eleştirilere maruz kalan Hite, 1995 yılında Amerikan vatandaşlığını reddetti.

14 yıl Alman piyanist Friedrich Horicke ile sürdürdüğü evlilik 1999 yılında sona erdi. Çeşitli Avrupa şehirlerinde yaşadıktan sonra Londra'ya yerleşti ve burada ikinci eşi Paul Sullivan ile yaşadı.

2011 yılında kendisiyle mülakat yapan, ve ilişkisini sonra da sürdüren yazar Julie Bindel, Hite'ın son yıllarda Alzheimer ve Parkinson hastalıkları çektiğini söyledi.

Bindel, "Araştırması bir dönüm noktasıydı. 1960'lardaki sözde cinsel devrimin net başarısızlığından sonra, bir çok bakımdan 1970'lerde gerçek kadın cinsel devrimini başlatmış oldu. 1960'larda kadınlar hiç bir zaman cinsel haz diye bir hakları olduğunu düşünmemişlerdi. Shere Hite ilk defa kadının cinsel hazzını önceledi" diyor.

"Erkeklerin esas kadınların ikincil olduğu verili pozisyonun karşısına, kadınların deneyimlerinin merkezde olduğu bir araştırmayla çıktı. Bu bir çok kadın açısından kendi bedenleri, cinsel özgürleşmeleri ve cinsellikten haz alabilmeleri açısından çok şey anlattı" diye sürdürüyor.