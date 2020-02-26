Cinsiyet algısını değiştirmek amacıyla minik öğrencilerle proje ürettiler - Son Dakika
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Cinsiyet algısını değiştirmek amacıyla minik öğrencilerle proje ürettiler

6 saat önce

Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri toplumsal algıyı değiştirmek amacıyla minik öğrenciler ile projeler düzenlendi.

Cinsiyet algısını değiştirmek amacıyla minik öğrencilerle proje ürettiler, System.String[]

Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri toplumsal algıyı değiştirmek amacıyla minik öğrenciler ile projeler düzenlendi.


Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama merkezinin desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarda toplumsal cinsiyet algısını değiştirmek amacıyla projeler gerçekleştirildi.


Proje araştırmacısı Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Fatma Merve Kuşoğlu ile Oltu Meslek yüksek okulu öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üç proje gerçekleştirdi.


Kuşoğlu, bu proje ile çocuklarda toplumsal cinsiyet algısını değiştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "Bilindiği üzere ergen çocukluk dönemin toplumsal normların değerlerin oluştuğu bir dönem. Bu dönem çocukların saf ve eşsiz hayal dünyasını körelten toplumsal değerlerle mücadele etmekte büyük bir önem arz ediyor. Öğrencilerimizle birlikte üç projeyi gerçekleştirdik. Birincisi analitik düşünceyi değiştirmek amacı ile satranç etkinliği düzenledik. Bu bağlamada küçük santranç masaları bağış olarak okulumuza vermiş durumdayız. İkinci projemiz ana sınıfında yaşlılarla çocukları buluşturup kültür aktüerlesin vardı. Yaşlılar kendi çocukluk zamanlarında oynadıkları oyunları tanıttılar çocuklarda güncel oyuncakları tanıttılar. Öğrencilerimize oyuncak hediyelerimiz oldu. Son projemizde ilkokul öğrencilerimde toplumsal cinsiyet algısını nasıl değiştirebiliriz. Nasıl farkındalık yaratabiliriz bu bağlamda Astsubay ve Polislik mesleklerinde kadın arkadaşlar konuşmacı oldular" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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