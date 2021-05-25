Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı

25.05.2021 15:27
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı, System.String[]

Inception, Juno ve X-Men serilerinin başarılı oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl radikal bir karar vererek cinsiyet değiştirmişti. Oyuncu, kişisel Instagram hesabından ilk kez mayolu fotoğrafını paylaşarak vücudunun son halini takipçilerine gösterdi.

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından havuz başında mayolu fotoğrafını paylaştı.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

34 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekti. Instagram'da 5,2 milyon takipçisi bulunan oyuncunun destek yorumları yağan paylaşımı kısa sürede 2,2 milyon beğeni aldı.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi

CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşarak aldığı radikal kararı duyurmuştu.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı

Sosyal Medya, Ellen Page, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin


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