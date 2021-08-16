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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi - Son Dakika

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi

16.08.2021 18:52

Inception, Juno ve X-Men serilerinde gösterdiği başarılı performans ile tanınan oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirerek erkek olmuştu. Daha önce havuzdan fotoğraf paylaşan Page, bu kez ayna karşısındaki fotoğrafını paylaştı. Oyuncun göğsündeki ameliyat izlerinin hala geçmediği görüldü.

Dünyaca ünlü oyuncu Elliot Page, kadından erkeğe cinsiyet değiştirmesi nedeniyle magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşuldu. 34 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.

GÖĞSÜNDEKİ İZLER HALA GEÇMEDİ

Elliot Page'den yeni bir paylaşım geldi. Page, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfie'sinde six-pack denilen karın kaslarıyla beğeni topladı. Oyuncunun göğüslerini aldırması nedeniyle oluşan izler de henüz tam anlamıyla kaybolmadı.Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME PLANINI PAYLAŞMIŞTI

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi

Ellen Page, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi - Son Dakika
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