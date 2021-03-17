Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu ilk kez yeni görüntüsüyle kamera karşısında: Tam hissettiğim gibiyim

JUNO FİLMİYLE TANINDI

2007 yılında kamera karşısına geçtiği ve bir yıl sonra da kendisine Oscar adaylığı getiren Juno adlı filmle tanınan Kanadalı oyuncu Ellen Page, bir süre önce cinsiyet değiştirip Elliot adını almıştı. 34 yaşındaki oyuncu, bu sürecin ardından ilk röportajını da Time dergisine verdi. Kapak için de objektif karşısına geçen Elliot Page, "Tamamen kendim gibi oldum" diye konuştu.

DERGİ İÇİN KAPAK POZU VERDİ

Sinema dünyasında tanındığı adıyla Ellen Page, cinsiyet değiştirdikten sonraki adıyla Elliot Page, bu sürece nasıl geldiğini de anlattı röportajda. Oyuncu, kendini ilk kez 9 yaşındayken, sonunda saçını kısacık kestirebildiğinde erkek gibi hissettiğini söyledi. Page "Kendimi erkek çocuğu gibi hissettim. Bir erkek çocuk olmak istiyordum. Anneme bir gün bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorardım" diye konuştu. Elliot Page, bu röportaj ile Time dergisinin kapağında yer alan ilk cinsiyet değiştirmiş kişi oldu.

DOKUZ YAŞINDAYKEN KENDİNİ ERKEK ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORDU

Kanada'da, Halifax, Nova Scotia'da büyüyen Elliot Page, hayali oyunlarda da kendisini erkek olarak tasvir ettiğini anlattı. O anlarda da başka insanların kendisini bir kız çocuğu olarak görmelerinin yarattığı rahatsızlıktan uzaklaştığını da ekledi. Hatta 9 yaşında saçlarını kestirdikten sonra başka insanların da kendisini erkek çocuğu sanmaya başladıklarını anlattı. Yani tıpkı onun kendisini hissettiği gibi görünüyordu artık dışarıdan da

10 YAŞINDAN BU YANA OYUNCU

Fakat Elliot Page'in ya da o dönemdeki adıyla Ellen Page'in bu sevinci çok uzun ömürlü olmadı. O sırada Kanada TV'si için çekilen Pit Pony adlı film için kamera karşı ına geçmeye başladı ve orada bir kız çocuğunu canlandırıyordu. Bu yüzden de saçını tekrar uzatmaya başladı. O dönemi de "10 yaşında profesyonel oyuncu oldum. Elbette belirli bir biçimde görünmem gerekiyordu" diyerek anlattı.

'ARTIK HİSSETTİĞİM GİBİYİM'

Röportajda artık tamamen hissettiği gibi olduğunu anlatan Page, cinsiyet değiştirmenin bencillik olduğuna dair eleştirilere de "Yaşamak ve olduğum gibi olmak istiyorum" diye yanıt verdi. Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, bu sürece girdiğini geçen yılın son ayında açıklamıştı. Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı. Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.

HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ

Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.

BOŞANMA KARARI ALDI

Page 2018 yılından bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evliydi. Fakat çift, 2021 yılının ilk ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladı.