'Cinsiyet Eşitliği Kredi'sinin ikincisini Limak ile imzaladı - Son Dakika

'Cinsiyet Eşitliği Kredi'sinin ikincisini Limak ile imzaladı

Garanti BBVA, kredi faizinin kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına endekslendiği "Gender Loan" yapısının ikinci kredi anlaşmasını Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dört turizm firmasıyla gerçekleştirdi.

'Cinsiyet Eşitliği Kredi'sinin ikincisini Limak ile imzaladı, System.String[]
Garanti BBVA, kredi faizinin kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına endekslendiği "Gender Loan" yapısının ikinci kredi anlaşmasını Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dört turizm firmasıyla gerçekleştirdi.

Garanti BBVA, Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dört turizm firmasıyla imzaladığı toplam 151,2 milyon TL'lik kredi sözleşmesi kapsamında, ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci "Gender Loan" (Kadın ve erkeklerin iş yaşamında eşit fırsatlara sahip olmasını teşvik eden kredi) yapısına sahip kredisini hayata geçirdi. Garanti BBVA tarafından birinci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, kredi kapsamındaki dört turizm firmasının cinsiyet eşitliği konusundaki performansı iyileşirse, kredi faizinde indirim gerçekleşecek. Gender Loan yapısının değerlendirme kriterleri arasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nın "Özel Sektör için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası ve Eşitlik Mührü" Programı doğrultusunda firmaların alacağı aksiyonlar ile Garanti BBVA tarafından belirlenen ek aksiyonlar yer alıyor.

FARKLI KRİTERLERE GÖRE ALDIĞI PUAN ÜZERİNDEN KREDİ FAİZİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Limak bünyesinde faaliyet gösteren dört turizm firmasına; doğum sonrası işe dönüş programları, yeni işe alımlarda eşitlik prensibi gözetilmesi, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik verilmesi, kadın erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası ve kadınlara yönelik bilinçsiz oluşan olumsuz önyargı ile mücadele konusunda eğitimler gibi farklı kriterlere göre aldığı puan üzerinden kredi faizinde indirim yapılacak. Garanti BBVA'nın kendi geliştirdiği metodolojiyle hesaplanacak olan puan, Limak Grubu'nun turizm sektöründeki cinsiyet eşitliği performansını da ortaya koyacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KALKINMANIN KESİŞİM KÜMESİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir yaptığı değerlendirmede "İş dünyası, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın kesişim kümesinde cinsiyet eşitliğini görüyorum. Kadın ve erkeğin istihdamdan eğitime, haklardan fırsatlara erişime, toplumun her alanında eşit şansa, temsiliyet anlamında ise dengeli temsile sahip olmasının, toplumsal gelişim ve kalkınma için öncelikli konuların başında geldiğine inanıyorum. Bu kapsamda Limak olarak, gerek şirketlerimiz bünyesinde, gerekse Limak Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz sosyal etki çalışmalarıyla bu konuyu her zaman önceliklendiriyor, özel sektörde öncü, yenilikçi ve özgün projeler üreterek bu amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını amaçlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları, kapsayıcı iş modelimiz çerçevesinde pilot uygulamasını gerçekleştirmekte olduğumuz UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Mührü bunlardan sadece bazıları.

Garanti BBVA'nın ülkemizde ve dünyada bir ilke imza atarak başlattığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi yapısına, Limak Turizm olarak dahil olmak bu çerçeveden bizler için oldukça anlamlı ve sevindirici. Öncelikle turizm grubumuz, sonrasında faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerimizdeki cinsiyet eşitliği performansımızı daha ileri seviyelere çıkarmak için bizleri cesaretlendiren bu kredi yapısından faydalanmak, halihazırda bu alanda sarf ettiğimiz yoğun çabaları taçlandırdığına inanıyorum. Özel sektörümüze de örnek teşkil edecek bu iş birliğiyle cinsiyet eşitliğine duyarlı iş modeli yaratılması noktasında çalışmalarımız hız kazanacak. Bu kapsamda yoğun emek veren başta kadınlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"LİMAK'IN YAPTIĞI KATKIYI VE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ALANINDA ÖNCÜ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Türkiye'de hayata geçirdiğimiz Gender Loan yapısıyla, şirketler cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlar sayesinde daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Gender Loan anlaşmasından kısa süre sonra cinsiyet eşitliği kredi yapısını tekrarlayarak Türkiye'nin iş yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunuyoruz. Garanti BBVA olarak, kadınların ekonomiye aktif katılımı konusunda hem Bankamızda hem de müşterilerimize yönelik birçok çalışma ve ilki gerçekleştirdik. Gender Loan kredi yapısıyla da cinsiyet eşitliği konusunda iyi performans sergileyen firmaları ödüllendirerek, diğer firmaların bu alandaki performanslarını geliştirmeleri için teşvik sağlıyoruz. Türkiye'de sürdürülebilir ekonominin güçlenmesi adına Limak'ın yaptığı katkıyı ve kadın-erkek eşitliği alanında öncü bir anlaşmaya imza atmasını çok önemsiyoruz.

Sürdürülebilir finansman alanında, iklim değişikliği ve etkileri konusunda aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha eklediğimiz bu kredi yapısıyla bankacılık sektöründeki öncü ve lider konumumuzu koruyoruz. Ülkemizde eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız, sürdürülebilirlik alanındaki teşviklerimizle firmaları harekete geçirmek, reel sektörün de konuya istekle yönelmelerine destek vermek kurum kültürümüzün bir parçası. Ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Gender Loan gibi yenilikçi kredi yapılarına ilgi göstereceğine ve mevcut kredilerini bu yapıya çevirme konusunda adım atacak başka öncüler de çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ise konuyla ilgili olarak "Otellerimizde kadın-erkek iş gücünün eşitliği için çalışmalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz. Kadın çalışan sayımızın arttırılmasına yönelik hazırladığımız projelerle hedeflerimize ulaşacağız. Yaşadığımız bu hassas günlerde Limak Holding Turizm Grubu olarak aynı zamanda tüm tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamladık ve 300 maddelik Pandemi Eylem Planımızı oluşturup, sadeleştirerek misafirlerimiz için manifestomuzu hazırladık. Her kademeden çalışanlarımıza ulusal ve uluslararası firmalarla birlikte e-eğitimler veriyor ve devamında hatırlatıcı eğitimlerle sürekliliğini sağlıyoruz. İleri teknoloji termal kamera sistemleri ve hijyene yönelik teknolojik alt yapıyla birlikte aldığımız önlemlerimizle misafirlerimize güvenli bir tatil ortamı sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Limak Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Cinsiyet Eşitliği Kredi'sinin ikincisini Limak ile imzaladı - Son Dakika Ekonomi

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