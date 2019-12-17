Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada - Son Dakika Dünya

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

6 saat önce

Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor.

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada, System.String[]

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldı.

Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer aldı.

Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor.

İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer aldı.

'Uçurumun kapanması 100 yıl alacak'

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Genel Müdürü Klaus Schwab, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek "Bu yılki rapor, bu konuda acilen harekete geçilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdiki değişim hızıyla eşitsizliğin ortadan kaldırılması yaklaşık 100 yıl alacak" şeklinde konuştu.

Schwab, şöyle devam etti:

"Özellikle genç kuşağın bu konuda ilerici görüşlere sahip olduğu günümüzün küreselleşen dünyasında bu kabul edilemez bir durum. Eşit katılımı sağlayamazsak, tüm toplum için dördüncü sanayi devrimi taahhüdümüzü yerine getiremeyiz, ortak refaha ulaşma yolunda ekonomilerimizi büyütemeyiz ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayız."

2006'dan beri yayımlanan endekste ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

  1. İzlanda
  2. Norveç
  3. Finlandiya
  4. İsveç
  5. Nikaragua
  6. Yeni Zelanda
  7. İrlanda
  8. İspanya
  9. Ruanda
  10. Almanya




Listeye göre cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu 10 ülke ise şöyle:

144. Umman

145. Lübnan

146. Suudi Arabistan

147. Çad

148. İran

149. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

150. Suriye

151. Pakistan

152. Irak

153. Yemen

İzlanda, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:25 
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