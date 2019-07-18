"Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor"

"Şirketleri somut aksiyonlara yönlendirmek gerekiyor"
"Rapor, kadınların yaklaşık yüzde 40'ı olmak üzere yaklaşık 1.4 milyar kişinin cinsiyet eşitliğinde başarısız olan ülkelerde yaşadığına dikkat çekiyor" diyen Olsun, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu konuda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düşüyor. En yüksek puan alan ülkelerin bile halen gidecek çok uzun bir yolu var. Özellikle iklim değişikliği, cinsiyet bütçelemesi, kamuda kadın istihdamı, mağdur kadınlara sunulan kamu hizmetleri, güçlü pozisyonlarda eşit temsil, cinsiyete dayalı ücret açıklıkları ve şiddet gibi konularda yapması gereken çok şey var. Dünyadaki hiçbir ülke cinsiyet eşitliği konusunda beklenen seviyeye ulaşmadı."
Olsun, "Meselenin farkında olmalıyız, cesaretle konuşmalıyız, yeni bakış açıları getirmeliyiz ve cinsiyet dengeli iş yaşamı oluşturmak için hızlanmalıyız" dedi ve bu kapsamda PWN İstanbul olarak oluşturulan 'Diversity Lab' çalışmalarına dikkat çekti:
"Kurguladığımız 'Diversity Lab/ Çeşitlilik Çalışmaları' ile yeni bakış açıları, iç görü ve fikirler geliştirerek, şirketlerinde cinsiyet dengeli iş yaşamı ve pozitif kültürü ilerletmede değişimi hızlandırıcı rol oynamalarını sağlamayı, meseleye çözüm amaçlı yaklaşarak, uygulama etkinliğini arttırmak üzere inisiyatif ve programlar üreterek, birbirlerinden öğrenmelerine aracı olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla kurumlara özel workshoplar düzenleyerek daha çok insanla temas etmeyi planlıyoruz."
Cinsiyet dengesinin iş yaşamına katkısını vurgulamayı, Türkiye'nin lider şirketlerini kadın temsil oranını ve hareketlerini veriler ile izlemeye yönlendirmeyi hedefleyen programı bir yıldan bu yana uyguladıklarını belirten Olsun, değerlendirmesine şöyle devam etti:
"Geçen yıl Nisan ayında başladığımız Diversity Lab workshoplarını şimdiye kadar aynı zamanda üyemiz olan Anadolu Holding, Cargill, Metlife ve Mey Diageo'da gerçekleştirdik. Kurumlardan oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız çeşitlilik konusunda cinsiyet odağında geliştirilmiş politika, prosedür ve uygulamaları takip ederek iyi kötü uygulamaları şirketlerle paylaşmak, onları somut aksiyonlara yönlendirmek ve cinsiyet dengeli bir iş yaşamı için eyleme geçmek isteyen tüm kurumlara destek vermeyi hedeflemek." (Fotoğraflı)