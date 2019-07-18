"Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor"

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, cinsiyet eşitsizliğinde çözüme yönelik atılacak adımların başında çeşitlilik çalışmalarının tüm kurumlarda yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.Equal Measures 2030 (EM2030), toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sona erdirme çalışmalarını ölçen ilk küresel çalışma olan SKH Cinsiyet Endeksi'nin (SDG Gender Index) 2019 raporunu yayınladı.Birleşmiş Milletler'in yönettiği ve 2015'te 193 ülke tarafından imzalanan Global Compact 2030 kapsamındaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDGs - Sustainable Development Goals) baz alınarak hazırlanan endeks, neredeyse tüm dünya ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında olumsuz seyrettiğini ortaya koydu.Raporda, Danimarka gibi listenin üst sıralarındaki ülkelerin bile toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında attığı adımların zayıf olduğu belirtilirken, listelenen ülkelerin tamamının imzaladığı yoksulluk, açlık, sağlık, enerji ve cinsiyet eşitliği gibi 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinde cinsiyet taahhütlerin yerine getirilmesi için büyük adımlar atılması gerekeceği vurgulandı.Türkiye listede Rusya, Güney Kore, İsviçre ve ABD gibi gelir düzeylerine göre beklenenden çok daha düşük cinsiyet eşitliği puanlarına sahip ülkeler arasında yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda da cinsiyet eşitliğinin yüzde 62.8 düzeyinde sağlandığı Türkiye, 149 ülke arasında 130'uncu sırada bulunuyor.Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularında kadın ve erkeklere yönelik bir gelişim platformu olan PWN Global'in Türkiye şubesi PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun'a göre çözüm çeşitlilik yönetimi için üretilecek cinsiyet odaklı özel projelerden geçiyor.

"Şirketleri somut aksiyonlara yönlendirmek gerekiyor"

"Rapor, kadınların yaklaşık yüzde 40'ı olmak üzere yaklaşık 1.4 milyar kişinin cinsiyet eşitliğinde başarısız olan ülkelerde yaşadığına dikkat çekiyor" diyen Olsun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düşüyor. En yüksek puan alan ülkelerin bile halen gidecek çok uzun bir yolu var. Özellikle iklim değişikliği, cinsiyet bütçelemesi, kamuda kadın istihdamı, mağdur kadınlara sunulan kamu hizmetleri, güçlü pozisyonlarda eşit temsil, cinsiyete dayalı ücret açıklıkları ve şiddet gibi konularda yapması gereken çok şey var. Dünyadaki hiçbir ülke cinsiyet eşitliği konusunda beklenen seviyeye ulaşmadı."

Olsun, "Meselenin farkında olmalıyız, cesaretle konuşmalıyız, yeni bakış açıları getirmeliyiz ve cinsiyet dengeli iş yaşamı oluşturmak için hızlanmalıyız" dedi ve bu kapsamda PWN İstanbul olarak oluşturulan 'Diversity Lab' çalışmalarına dikkat çekti:

"Kurguladığımız 'Diversity Lab/ Çeşitlilik Çalışmaları' ile yeni bakış açıları, iç görü ve fikirler geliştirerek, şirketlerinde cinsiyet dengeli iş yaşamı ve pozitif kültürü ilerletmede değişimi hızlandırıcı rol oynamalarını sağlamayı, meseleye çözüm amaçlı yaklaşarak, uygulama etkinliğini arttırmak üzere inisiyatif ve programlar üreterek, birbirlerinden öğrenmelerine aracı olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla kurumlara özel workshoplar düzenleyerek daha çok insanla temas etmeyi planlıyoruz."

Cinsiyet dengesinin iş yaşamına katkısını vurgulamayı, Türkiye'nin lider şirketlerini kadın temsil oranını ve hareketlerini veriler ile izlemeye yönlendirmeyi hedefleyen programı bir yıldan bu yana uyguladıklarını belirten Olsun, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Geçen yıl Nisan ayında başladığımız Diversity Lab workshoplarını şimdiye kadar aynı zamanda üyemiz olan Anadolu Holding, Cargill, Metlife ve Mey Diageo'da gerçekleştirdik. Kurumlardan oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız çeşitlilik konusunda cinsiyet odağında geliştirilmiş politika, prosedür ve uygulamaları takip ederek iyi kötü uygulamaları şirketlerle paylaşmak, onları somut aksiyonlara yönlendirmek ve cinsiyet dengeli bir iş yaşamı için eyleme geçmek isteyen tüm kurumlara destek vermeyi hedeflemek." (Fotoğraflı)

