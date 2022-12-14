Cinsiyet öğrenme partisi akıllara durgunluk verdi! Babaya büyük bir tepki var - Son Dakika
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Cinsiyet öğrenme partisi akıllara durgunluk verdi! Babaya büyük bir tepki var

14.12.2022 15:06
Cinsiyet öğrenme partisi akıllara durgunluk verdi! Babaya büyük bir tepki var

Cinsiyet öğrenme partilerine yönelik eleştiriler sürüyor. Son olarak bir cinsiyet öğrenme partisinde çocuğunun erkek olacağını öğrenen adamın adeta kendisini kaybetmesi, babaya yönelik yoğun tepki gösterilmesine neden oldu.

Cinsiyet öğrenme partileriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek bir video gündeme oturdu. Erkek çocuğu olacağını öğrenen adam, ortalığı birbirine kattı. Bağırmaya başlayan ve masaları yumruklayan adam, dekorlardan birine kafa attı.

ELEŞTİRİ YAĞDIRDILAR

Adeta çılgına dönen adam en son eşini öptü. Kadının şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere eleştiri yağdırdı. Kullanıcılar, "Kız olsa bu kadar sevinmezdin değil mi?" diyerek babayı eleştirdi.

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Son Dakika Yaşam Cinsiyet öğrenme partisi akıllara durgunluk verdi! Babaya büyük bir tepki var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet öğrenme partisi akıllara durgunluk verdi! Babaya büyük bir tepki var - Son Dakika
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