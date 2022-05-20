Cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi... Dron ile bebeklerinin cinsiyetini öğrendiler

İZMİR - Çeşitli konseptlerde hazırlanan cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de bebek bekleyen bir çift, yakınlarının hazırladığı sürprizle dron üzerine bağlanan balonu patlatıp doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Son yıllarda revaçta olan cinsiyet belirleme partileri, bebek bekleyen çiftler tarafından farklı konseptler denenerek düzenleniyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İrem-Yiğit Uslucan çifti de ilginç bir etkinlikle doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Yakınlarının sürprizi ile dron üzerine bağlanan balonu patlatarak kız bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenen çift, büyük mutluluk yaşadı. O anlar, dron ile çekilen görüntülere yansıdı.

"Bize de sürpriz oldu"

16 haftalık hamile olan İrem Uslucan, "Eve ailemizi arkadaşlarımızı davet etmiştik. Bebeğin cinsiyetini o ana kadar sadece ablam biliyordu ve onun açıklamasını bekliyorduk. Sadece balon patlatılacak ve içerisinden çıkan renkle kız mı erkek bebek mi geleceğini öğreneceğiz sanıyorduk. Sonra balkondan dron sesleri gelmeye başladı. Bu bize de sürpriz oldu. Balkona çıktık, ucuna balon bağlanan dron yavaş yavaş bize yaklaştı. İğne ile balonu patlattık ve kız bebeğimiz olacağını öğrendik. Bu konuda pek çok konsept var ama herhalde dronla cinsiyet öğrenme konusunda öncü olduk diye düşünüyorum" dedi. Baba adayı Yiğit Uslucan ise "Aslında sadece balon patlatıp bebeğimizin cinsiyetini öğrenecektik ama Süleyman Kırkpınar isimli yakınımız bize sürpriz yaptı. Biz erkek çocuğumuz olur diye düşünüyorduk. Kız çocuğumuzun olacağını öğrenince daha mutlu olduk. Bu olay ileride çocuğumuz için de güzel bir anı olacak" diye konuştu.