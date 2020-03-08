Cinsiyetçi dile hayır! - Son Dakika
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Cinsiyetçi dile hayır!

34 dakika önce

'Adamakıllı' konuşmuyor, 'adam gibi' davranmıyor, ekibe 'adam' aramıyoruz.

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'Adamakıllı' konuşmuyor, 'adam gibi' davranmıyor, ekibe 'adam' aramıyoruz.


Erkeklerin uyguladığı şiddet haberlerinde onları haklı çıkarmaya çalışır gibi 'cinnet getirdi' demiyor, 'sevgilisi hakaret etti', 'aldatıldı' gibi cinayetle alakasız ayrıntıları kullanmıyoruz.


Dayak yemek, tecavüze uğramak gibi edilgen cümleler yerine failin işlediği suçu ortaya koyan aktif cümleler kullanıyoruz.


'Erkek gibi'yi övgü, 'kız gibi'yi yergi olarak kullanmıyor, 'işinin eri' gibi eril tanımlamalardan kaçınıyoruz.


'Kız almıyor', 'kız istemiyoruz'. 'Kızlık soyadı', 'insanoğlu', 'hayat kadını' demiyoruz.


'Elinin hamuruyla', 'Kızını dövmeyen dizini döver' gibi cinsiyetçi deyim ve atasözlerine kendi yazdığımız yazılarda yer vermiyoruz.


Yetişkinler arasında heteroseksüellik ve tekeşlilik dışındaki ilişkilerin sapkınlık olduğunu düşünmüyoruz.


Her karşımıza çıkanı anormal, ahlaksız, namussuz bulmuyor, ilişkinin yasağına, gayrimeşrusuna inanmıyoruz.


Kadınların 'gecenin kaçı'nda, 'kim bilir nerede', 'hangi kıyafetle', 'alkollü-alkolsüz' dolaştığıyla hiç ilgilenmiyoruz.


Bayan demiyoruz.


Kadınların 'hareket özgürlüğü'nün konuşma, düşünce özgürlüğü kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56 
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