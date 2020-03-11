Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu - Son Dakika

Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu

6 saat önce

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi.

Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu, System.String[]

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Mesleklerin cinsiyete göre ayrıştırılmasının ise son 5 yıl içinde değişmeyeceği öngörüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, meslek gruplarıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl meslek gruplarıyla ile alakalı basına 32 bin 943 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 172 bin haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise kadın esnaf ve sanatkar sayısında büyük artış yaşandığı tespit edildi. Böylelikle kadınların en çok var olduğu meslek grupları; bakkal ile büfe işletmeciliği, lokantacılık ve kuaförlük olarak saptandı.

KADINLARLA ÖĞRETMENLİĞİ BAĞDAŞTIRIYORUZ

Ajans Press'in, IPSOS Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiği açıklandı. Böylelikle doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçisi gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin daha çok kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Araştırma 29 ülkeden 20 bini aşkın kişi ile görüşülerek elde edilirken, hane içinde görev dağılımlarını da ortaya koydu. Böylelikle fatura ödemek, tamirat yapmak erkek işleri olarak görülürken, global olarak çamaşır yıkamanın kadın ile ilişkilendirildiği söylendi.

(İHA)

Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak

Son Dakika Haberleri
16:32 Belediye Başkanı Kılınç, Mobilyacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi
16:32 Hacılar'da "Medeniyetin inşasında kadın ve üretim" programı düzenlendi
16:32 SPOR Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın
16:32 ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
16:32 Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:37:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]