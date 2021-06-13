Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hakkında çıkan hamilelik haberleri sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Tarkan'ın baba olduğunu duyurduğu meşhur videoyu paylaşan güzel oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk'ü etiketlemişti. Özpirinçci ayrıca haberlerde yazılanın aksine 9 değil, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti.
Hürriyet'in haberine göre, şimdilik bir isim arayışında olmadığı belirtilen çiftin bir kız bebeği olacak. Özpirinçci'nin rol aldığı "İlk ve Son" dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.
Son Dakika › Magazin › Cinsiyeti öğrenildi! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız bebekleri olacak - Son Dakika Magazin